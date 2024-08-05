Ольга Фреймут повернулася до України разом з двома доньками: "Вдома"

Щоправда, поки що члени родини перебувають у різних містах.
Українська ведуча Ольга Фреймут приїхала з Великої Британії до України.
Так, на Батьківщину Ольга повернулася з молодшою донечкою Євдокією. Принаймні, саме з нею ведуча опублікувала кадри у своєму фотоблогу. Родина зупинилася у готелі у Львові та показала, як минув їхній сніданок. Зокрема, молодша донька знаменитості, яка цікавиться етикетом, поділилася новим правилом для підписників мами: "Я буду їсти бульйон, тому що гострі ложки призначені для того, щоб їсти бульйони та борщі. А круглі ложки – для того, щоб їсти супи та пюре".
Водночас, хоч і окремо від родини, проте також в Україні перебуває і старша донька Ольги Фреймут. 18-річна Злата Мітчелл зараз насолоджується літніми канікулами у Києві. У столиці вона зустрілася зі своїми друзями й відвідала декілька улюблених закладів. У своєму Instagram старша донька ведучої також опублікувала фото київської будівлі, на балконі якої сидять закохані, й залишила геолокацію міста.
"Київ – така любов", - ніжно написала Злата.
До речі, нещодавно Злата Мітчелл перед тим, як приїхати до Києва, також побувала у Львові й показалася у місцевому закладі.
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