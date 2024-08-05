F-16 в Україні: все, що потрібно знати про довгоочікувані літаки

Незабаром Україна отримає ще винищувачі від Данії, а загалом до кінця цього року мають доставити ще 20

31 липня західні ЗМІ облетіла гучна звістка: винищувачі Ф-16, яких очікували понад 2 роки, нарешті в Україні. Медійники посилались на високопоставлених чиновників, однак підтвердження не було ані від українського президента, ані від головнокомандувача ЗСУ. Тепер же Зеленський представив літаки та показав, який вигляд вони мають. Крім цього, стало відомо чим “нафаршировані” американські літаки.

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Зеленський підтвердив появу F-16

Ще 31 липня західні ЗМІ повідомили, що американські винищувачі F-16 вже в Україні, втім з українського боку була повна тиша. Офіційно отримання літаків Зеленський підтвердив у символічну дату 4 серпня - День Повітряних сил ЗСУ й розповів, що наші воїни вже почали використовувати F-16 для нашої держави, втім деталей, зі зрозумілих причин, називати не став.

Неможливе - можливо

Президент зауважив, що від початку вторгнення українська сторона постійно чула від союзників, що отримання західних літаків є неможливим. Але неможливе таки стало можливим.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: F-16 в Україні! Про що всі мовчали?! Спливли нові подробиці!

До слова, передачу літаків Україні 1 серпня прокоментував у соцмережі Х міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму Twitter (X).

Скільки літаків прибули в Україну

Сам Зеленський певен, що зараз настав новий етап у розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Проте, скільки саме західних літаків отримала Україна, він не уточнив. За інформацією з західних ЗМІ, 31 липня Україна отримала перші 10 винищувачів від Нідерландів.

За даними співрозмовника видання, незабаром Україна отримає ще винищувачі від Данії, а загалом до кінця цього року мають доставити ще 20. Прокоментував появу винищувачів і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення. Адже, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Чим “нафаршировані” винищувачі?

А тим часом, у мережі помітили, що українських F-16 встановлена система інфрачервоного попередження про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії Elbit. Крім цього, аналітики порталів "Мілітарний" і Defense Express з відео, оприлюдненого пресслужбою глави держави, також підтвердили, що літаки споряджені системами раннього попередження про ракетний напад, а також двома типами ракет "повітря-повітря".

Зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил. 2018 року Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад для своїх F-16, що забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

За інформацією Defense Express, контейнер від данської Terma та італійського Leonardo об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються.

Також аналітики зауважили, що на відео винищувачі озброєнні двома типами ракет "повітря-повітря" – AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність. Крім того, у Мережі звернули увагу на золотистий колір ліхтаря кабіни.

Цих літаків буде недостатньо?

Втім, варто нагадати і заяву президента Зеленського, коли 15 липня він заявив, що Україна отримає серйозне підсилення ППО, а також F-16, але зазначив, що ця кількість все ще "нестратегічна" і їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт.

Що потрібно знати про F-16?

А ще до офіційного підтвердження від Зеленського, що літаки вже в Україні, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також зауважив, що для здійснення прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків.

Втім зазначив, що навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції. Крім цього, Коваленко зауважив, що Кримський півострів втратив захист від українських атак з моря після того, як значна кількість кораблів Чорноморського флоту РФ була потоплена або суттєво пошкоджена. Великих втрат зазнала й система ППО.

Міфи про F-16

а думку експерта, у такій ситуації роль F-16 у звільненні Криму залишається риторичним питанням, особливо з урахуванням перспективи виведення російської авіації з півострова. Пізніше, Коваленко взявся розвіяти й міфи щодо бойових вильотів Ф16.

"Відразу хочу відзначити, що класичних повітряних боїв, як більшість уявляють, проводитися між F-16 і його російськими антагоністами – не буде. Використання винищувача носитиме дещо інший функціонал, тому жодного “Top Gun” у небі над Україною ніхто не побачить. якщо вже здебільшого все порівняння зводиться саме до ТТХ і до того, у кого «більше» - почнемо саме з такого підходу”, - вказано у повідомленні.

Крім цього, Коваленко пояснив, які російські літаки можуть “потягатися” з Ф-16, й роз’яснив особливості винищувачів.

Суперниками F-16 з боку ПКС РФ можуть стати літаки найрізноманітнішого типу та призначення – це Су-27/30/35, Су-34, Су-57, МіГ-29/31/35. В цілому порівнювати F-16 із Су-35 або Су-57 докорінно некоректно, оскільки за своїм класом він є легким винищувачем, що відповідає МіГ-29/35.

Але все ж таки багато хто забуває про те, що бойові літаки поділяються на винищувачі, легкі і важкі, фронтові бомбардувальники, перехоплювачі тощо, як би дивно не виглядало, але в низці найважливіших бойових показників, зокрема у дальності фіксації та супроводу цілі РЛС, у всіх російських літаків практично однакові можливості.

F-16 в Україні - застарілі?

Зауважив Коваленко і те, що Україна від партнерів отримує дещо застарілу версію Ф16, але покращену до модифікації F-16АМ. Вони може й не новітні, але перевірені, які вже використовуються у світі понад 50 років.

"Варто відразу зазначити, що максимальна дальність виявлення цілі РЛС APG-66(V)2A хоч і становить до 130 км, що робить її нижчою за можливості більшості російських РЛС у чистому вигляді їх ТТХ, але вона з урахуванням ЕПР цілі, увага, 3 м²! Тобто російські літаки в РЛС F-16 будуть гарантовано світитися як новорічна ялинка на відстані до 130 км, тоді як F-16 на заявлених 150, 320 та 400 км – ні. Також слід згадати і той факт, що F-16АМ, незважаючи на свою застарілість у порівнянні з F-16C/D, все ж таки володіє куди більш потужними електронно-обчислювальними характеристиками в порівнянні з російською авіацією", - вказано у повідомленні.

Як наслідок можна сказати, що у протистоянні з російськими бойовими літаками F-16 має практично рівні шанси у питаннях виявлення цілі. Якоїсь тотальної та невідворотної переваги у російських літаків у цій категорії над американцем немає. Але що ж тоді щодо засобів ураження цілі?

Власне, старенький F-16АМ не такий поганий, як повідомляють експерти, що оперують виключно сухими цифрами ТТХ в Wikipedia, залишаючи без уваги специфіку та особливості роботи цих характеристик.

У Росії станом на сьогодні немає бойових літаків, з якими F-16АМ не відчував би себе на рівних, а проти деяких і взагалі варто відзначити його перевагу. Але при дотриманні тандему з Saab 340 AEW&C винищувач F-16АМ в рази розкриває свої можливості, стаючи серйозною загрозою навіть для найнебезпечніших російських перехоплювачів.

Звісно, російські окупаційні війська можуть ризикнути та повернути практику присутності у повітряному просторі А-50. Але чи наважаться з урахуванням мінімальних ризиків для українських Saab 340 AEW&C та дуже високих для російських літаків ДРЛВ? Питання, як на мене, риторичне”

Погрози росіян

Але російська пропаганда не спить, на ерефії кажуть, що будуть збивати винищувачі й навіть раніше запропонували винагороду своїм військовим за перший збитий Ф16-й - 15 мільйонів рублів, а це приблизно 170 тисяч доларів.

У Росії неодноразово заявляли, що "втарая армія міра" нібито готова протистояти американським винищувачам. Зокрема, росіяни хвалилися своїми далекобійними ракетами Р-37М, які призначені для знищення повітряних цілей. Але є але.

Що ще є в літаках?

Росіяни можуть пихати свої лякалки скільки завгодно, тим паче, що вони вже вдалися до провокацій та почали шерити фото, нібито збитого літака. Водночас варто розуміти, що F-16 – багатоцільовий літак, здатний працювати не лише по повітряних та наземних, але й навіть морських цілях, про що раніше наголошував ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Питання в тому, який тип озброєння підвісити під крила, а варіантів є дуже багато, пояснював експерт Ігаль Левін, адже F-16 фактично може нести на собі 95% всіх наявних західних номенклатур: і будь-які бомби з лазерним чи GPS-наведенням, і ракети "повітря-повітря" ближнього і дальнього радіуса.

Нагадаємо, Україна нарешті дочекалась літаків F-16. За своє життя цей винищувач побував у безлічі збройних конфліктів: Ліван, Афганістан, Ірак, Югославія.

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