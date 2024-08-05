25-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів потрапив до лікарні та розповів про серйозну травму

Старший син знаменитого подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього.

У своєму Instagram 25-річний Бруклін повідомив, що потрапив до лікарні. Зокрема, він опублікував фото з медзакладу, на якому показався на лікарняному ліжку в палаті. Як виявилося, син знаменитого подружжя дістав серйозну травму – перелом плеча.

Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Як саме це сталося – Бруклін розповідати не став. Натомість син Бекхемів зазначив, що з ним все гаразд, і закликав прихильників не хвилюватися за нього, адже його дружина, американська акторка Нікола Пельтц, поруч та попіклується про нього.

"Зламане плече, але все добре, бо я маю Ніколу, яка доглядатиме за мною. Цілую, кохаю тебе, крихітко", - написав у своєму фотоблогу Бруклін.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Зак Ефрон загримів до лікарні. Артиста екстрено госпіталізували під час відпочинку в Іспанії.

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