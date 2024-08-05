Сумісність за іменами: які пари залишаться без щастя в коханні

Дмитро та Ірина

Володарка такого імені в жодному разі не захоче робити тільки те, що від неї вимагатиме чоловік. Для Ірини краще, коли підпорядковується він, а Дмитро ніколи не піде на такі умови. Хоча спокатку він і може здаватися найбільш ввічливим чоловіком у світі, не варто спокушатися. Рано чи пізно він обов'язково стукне кулаком по столі.

Костянин та Вероніка

Костя, швидше за все, бігатиме за кожною спідницею, поки Вероніка чекатиме його біля вікна. Будь-яка сварка в такій парі закінчуватиметься тим, що чоловік ставатиме у авторитарну позицію та тиснутиме на жінку. Існує велика ймовірність, що Вероніка перебуватиме в апатії чи навіть депресії через постійні намагання відшукати у свого коханого докази його зрад.

Кирило та Ганна

В такій парі сумісність імен далеко не ідеальна. Ганна відрізняється більш лояльним та терплячим характером, ніж Кирило. Вона завжди ставитиме сімейне вогнище вище за будь-які гуляння. Чоловік же може пригнічувати свою кохану, намагаючись програти власні комплекси, а Ганна не матиме змогу піти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.