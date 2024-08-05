Аномальна спека повертається: коли Україну накриє африканське тепло

Аномальна спека повертається. До України знову прийде африканське тепло. Його пік припаде на першу половину серпня. Однак наприкінці місяця очікується поступове зниження температурного фону. Синоптики попередили українців і про інші небезпечні явища.

Які області першими зустрінуть спекотну погоду, де буде найспекотніше і як температура повітря вплине на ситуацію зі світлом – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Спека повертається

Трішки насолодились комфортною температурою і досить. До України знову прийде аномальна спека з Африки. Пік припаде на 5-15 серпня. А першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України. Такий прогноз озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище", - йдеться в повідомленні.

Небезпечні явища

Через спеку, попередив синоптик, прогнозуються небезпечні явища, такі як сильні зливи, руйнівні шквали та град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи.

"Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38 °С", - йдеться в повідомленні.

Коли стане легше?

Однак вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатиме одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

"Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей)", - кажуть синоптики.

Що буде зі світлом?

Через прогнозовану спеку гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що аномальна спека є однією з причин збільшення споживання електроенергії. Внаслідок цього в Україні можуть повернути графіки відключення світла. Водночас Колісник зазначив, що наразі є недоцільним робити прогнози щодо повернення цих графіків.

"Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо", - йдеться у повідомленні.

Економія світла

Микола Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години - з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - каже він.

Як врятуватися від спеки?

Спека повернеться ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров’я. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору - поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Прогноз погоди на тиждень

Загалом протягом цього робочого тижня очікується помірно тепла, на півдні спекотна погода, часом з невеликими короткочасними дощами. До кінця першої декади серпня в Україні буде відносно спокійний характер погоди без небезпечних та стихійних метеорологічних явищ.

Стійке перенесення повітряних мас із заходу Європи забезпечить комфортне температурне тло і лише у південних регіонах традиційно збережеться спекотна погода. Дощі протягом прогнозованого періоду спостерігатимуться не часто, і то переважно на Правобережжі країни.

"У понеділок, 5 серпня, у східних областях, вдень також у західних регіонах очікуються дощі, подекуди з грозами. На решті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині +26…+31 °С. У вівторок, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень місцями у північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі, часом з грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно північний / північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, у південній половині, а також місцями в центральних областях +26…+31 °С, на заході країни +18…+23 °С", - йдеться в повідомленні.

А от у середу дощі та грози очікуються у північній частині країни та у Криму. У західних областях буде переважно без опадів. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на півдні місцями до +32 °С. Своєю чергою у четвер в Україні буде переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Також його будуть спостерігати у п’ятницю українці на Заході країни.

Додамо, щороку в Європі помирають понад 175 тисяч людей через наслідки надзвичайної спеки, і найближчими роками ця кількість ще більше зростатиме.

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