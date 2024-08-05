Зима близько: ДТЕК повідомив, скільки вдалося відремонтувати за липень

ДТЕК відновили електропостачання домівок понад 364 тисяч родин, постраждалих через обстріли

За липень енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок понад 364 тисяч родин, постраждалих через обстріли.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У липні енергетикам вдалося повернути світло для:

186,4 тисяч родин на Донеччині, де не вщухають бойові дії.

172,1 тисяч родин на Дніпропетровщині.

4,6 тисяч родин на Одещині.

1,1 тисяч родин у Києві.

ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми, оперативно відновлюючи постачання електроенергії навіть у складних умовах.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу енергосистеми, але повністю знищити її майже нереально.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник говорив, що Україна живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків відключень.

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