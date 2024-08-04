Кілька міст в Донецькій області залишаться без води: що відомо

Скільки мешканці міст будуть без води, невідомо.

У понеділок, 5 серпня, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка в Донецькій області залишаться без водопостачання. Від 7:00 буде тимчасово припинене постачання води.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Фахівці розпочнуть ремонт на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлення в повному обсязі", - наголосив він.

Міська влада просить мешканців населених пунктів зробити запаси води на час відключення. Втім, як довго воно буде тривати, не повідомляється.

Як повідомлялося, в Україні жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно. Йдеться про мешканців Харківської, Сумської, Донецької та Херсонської областей.

Читайте також:

У Торецьку людей ховають просто на подвір'ях