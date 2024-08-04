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Кілька міст в Донецькій області залишаться без води: що відомо

Кілька міст в Донецькій області залишаться без води: що відомо

Водопостачання. / Фото: Pexels

Скільки мешканці міст будуть без води, невідомо.

У понеділок, 5 серпня, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка в Донецькій області залишаться без водопостачання. Від 7:00 буде тимчасово припинене постачання води. 

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Фахівці розпочнуть ремонт на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлення в повному обсязі", - наголосив він. 

Міська влада просить мешканців населених пунктів зробити запаси води на час відключення. Втім, як довго воно буде тривати, не повідомляється. 

Як повідомлялося, в Україні жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно. Йдеться про мешканців Харківської, Сумської, Донецької та Херсонської областей. 

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