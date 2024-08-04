На Львівщині до неба піднявся великий стовп чорного диму: що сталося

У Львівській області у суботу, 4 серпня, сталася потужна пожежа. До неба здійнявся великий стовп чорного диму.

Про розповів заступник начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у Львівській області Ігор Курус в коментарі "24 Каналу".

Займання сталося близько опівдня в населеному пункті Ямельня, що в Яворівському районі.

"Горить складське приміщення, туди виїхали підрозділи ДСНС, детальніша інформація буде згодом", - розповів представник ДСНС.

Тим часом очевидці писали в Мережі, що горить щось поблизу села Домажир. З їхніх слів, могла спалахнути будівля птахофабрики.

Як повідомлялося, в Одесі колишній чоловіка та його мати жорстоко вбили жінку. Вони спочатку побили потерпілу, а потім підпалили її тіло, імітуючи нещасний випадок.

Читайте також: