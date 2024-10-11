Китай зробив заяву про співпрацю з Україною

Втім, Пекін досі називає війну в Україні - "кризою".

У Китаї назвали Україну дружньою країною та заявили про готовність "взаємовигідно" співпрацювати з Києвом.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Зауважимо, що заява пролунала з Пекіна після зустрічі помічника міністра закордонних справ КНР Лю Біня з українським послом України Павлом Рябікіним. Окрім того, сторони також обмінялися думками щодо політичного вирішення "української кризи" - так китайська влада називає війну Росії.

"Лю Бінь зазначив, що Китай і Україна є традиційно дружніми країнами. Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки взаємовигідного співробітництва в різних сферах і сприяти постійному розвитку китайсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою український дипломат додав, що Київ надає великого значення розвитку відносин з Китаєм, а також запевнив у готовності активно сприяти співпраці в усіх сферах між двома країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав країну, яка здатна зупинити збройну агресію Росії. На думку польського міністра, кремлівський правитель РФ Володимир Путін зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти "прийнятною" ціною.

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