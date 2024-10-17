В КНДР готовят 10 тысяч солдат: Зеленский рассказал важные подробности

Президент отметил, что эта страна – уже вторая, вовлеченная в войну против Украины.

Северная Корея готовит на своей территории еще 10 тысяч солдат, которые, возможно, будут участвовать в войне против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

"Из наших разведданных у нас есть информация, что Северная Корея направила тактический персонал и офицеров в Украину – на временно оккупированные территории. Они готовят на своей территории 10 тысяч солдат, но их еще не переместили в Украину или в Россию", — сообщил президент.

Напомним, солдаты Ким Чен Ина вовлечены в войну в Украине. Президент Владимир Зеленский сказал, что есть информация о том, что "вторая страна фактически вовлекается в войну и наряду с Россией будет воевать с Украиной".

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