Украину атаковали вражеские дроны: куда летят

Беспилотники кружат по территории Украины.
В ночь на 18 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.
В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО, раздаются взрывы.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Ровенской и Волынской областей, курс западный.
- БПЛА на севере Хмельницкой области, курс западный.
- БПЛА на западе и востоке Житомирской области, курс западный.
- БПЛА на севере Винницкой области, курс западный.
- БПЛА на севере и юге Киевской области, курс западный.
- БПЛА на юге, центре и востоке Черниговской области, курс западный.
- БПЛА на юге и западе Сумской области, курс западный/юго-западный.
- БПЛА в северной, центральной и западных частях Полтавской области, курс западный, юго-западный.
- БПЛА на юге Кировоградской области, курс юго-западный.
Всего по сообщению мониторинговых каналов, в атмосферу находится около 30 вражеских беспилотников.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.