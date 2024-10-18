Украину атаковали вражеские дроны: куда летят

В ночь на 18 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.

В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО, раздаются взрывы.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА на границе Ровенской и Волынской областей, курс западный.

БПЛА на севере Хмельницкой области, курс западный.

БПЛА на западе и востоке Житомирской области, курс западный.

БПЛА на севере Винницкой области, курс западный.

БПЛА на севере и юге Киевской области, курс западный.

БПЛА на юге, центре и востоке Черниговской области, курс западный.

БПЛА на юге и западе Сумской области, курс западный/юго-западный.

БПЛА в северной, центральной и западных частях Полтавской области, курс западный, юго-западный.

БПЛА на юге Кировоградской области, курс юго-западный.

Всего по сообщению мониторинговых каналов, в атмосферу находится около 30 вражеских беспилотников.

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