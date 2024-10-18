Україну атакували ворожі дрони: куди летять

Безпілотники кружляють територією України.
У ніч проти 18 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони.
У більшості українських областей оголошена повітряна тривога, працює ППО, лунають вибухи.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.
- БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.
- БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.
- БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.
- БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.
- БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.
Загалом за повідомленням моніторингових каналів, у повітря перебуває близько 30 ворожих безпілотників.
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