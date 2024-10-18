Україну атакували ворожі дрони: куди летять

У ніч проти 18 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони.

У більшості українських областей оголошена повітряна тривога, працює ППО, лунають вибухи.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.

БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.

БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.

БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.

БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.

БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.

БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.

БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.

Загалом за повідомленням моніторингових каналів, у повітря перебуває близько 30 ворожих безпілотників.

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