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Україну атакували ворожі дрони: куди летять

Україну атакували ворожі дрони: куди летять

Сирени пролунали в деяких областях України

Безпілотники кружляють територією України.

У ніч проти 18 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони.

У більшості українських областей оголошена повітряна тривога, працює ППО, лунають вибухи.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Рух ударних БпЛА:

  •  БпЛА на межі Рівненської та Волинської областей, курс західний.
  • БпЛА на півночі Хмельницької області, курс західний.
  • БпЛА на заході та сході Житомирської області, курс західний.
  • БпЛА на півночі Вінницької області, курс західний.
  • БпЛА на півночі та півдні Київської області, курс західний.
  • БпЛА на півдні, центрі та сході Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на півдні та заході Сумської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній, центральній та західних частинах Полтавської області, курс західний, південно-західний.
  • БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс південно-західний.

Загалом за повідомленням моніторингових каналів, у повітря перебуває близько 30 ворожих безпілотників. 

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