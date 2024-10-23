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Рецепт оладок із цвітної капусти з сиром

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
138 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
122
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт оладок із цвітної капусти з сиром

Оладки із цвітної капусти з сиром / Фото: Credits

Ніжні, м'які, корисні оладки припадуть до душі навіть тим, хто не любить цвітну капусту. Вони смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.

Для приготування знадобляться цвітна капуста, твердий сир, яйця, сметана, манна крупа та зелень.

Інгредієнти

цвітна капуста
500 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
100 г
сметана
3 ст. л.
манна крупа
3 ст. л.
часник мелений
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень
  1. Капусту промийте, розріжте на суцвіття, потім наріжте на шматочки і подрібніть блендером у крихту.
  2. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  3. Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
  4. Додайте до цвітної капусти яйця, сир, часник, сметану, зелень, перець чорний мелений, сіль та манну крупу. Перемішайте. Залишіть на 30 хвилин.
  5. На сковороду з розігрітою олією викладайте столовою ложкою капустяне тісто і смажте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

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