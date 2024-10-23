Рецепт оладок із цвітної капусти з сиром

Ніжні, м'які, корисні оладки припадуть до душі навіть тим, хто не любить цвітну капусту. Вони смачні як у гарячому, так і холодному вигляді.
Для приготування знадобляться цвітна капуста, твердий сир, яйця, сметана, манна крупа та зелень.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 500 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- манна крупа
- 3 ст. л.
- часник мелений
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень
- Капусту промийте, розріжте на суцвіття, потім наріжте на шматочки і подрібніть блендером у крихту.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
- Додайте до цвітної капусти яйця, сир, часник, сметану, зелень, перець чорний мелений, сіль та манну крупу. Перемішайте. Залишіть на 30 хвилин.
- На сковороду з розігрітою олією викладайте столовою ложкою капустяне тісто і смажте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Зелень використовуйте на свій смак.
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