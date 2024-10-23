Рецепт оладьев из цветной капусты с сыром

Нежные, мягкие, полезные оладьи из цветной капусты однозначно придут по душе даже тем, кто не любит цветную капусту. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
Для приготовления понадобится цветная капуста, твердый сыр, яйца, сметана, манная крупа и зелень.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 500 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- манная крупа
- 3 ст. л.
- чеснок молотый
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень
- Капусту промойте, разрежьте на соцветия, затем нарежьте на кусочки и измельчите блендером в капустную крошку.
- Сыр твердый натрите на мелкую терку.
- Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
- Добавьте к цветной капусте яйца, сыр, чеснок, сметану, зелень, перец черный молотый, соль и манную крупу. Перемешайте. Оставьте на 30 минут.
- На сковороду с разогретым растительным маслом, выкладывайте столовой ложкой капустное тесто и жарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Зелень используйте по своему вкусу.
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