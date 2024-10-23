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Рецепт оладьев из цветной капусты с сыром

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
138 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
148
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт оладьев из цветной капусты с сыром

Оладьи из цветной капусты с сыром / Фото: Credits

Нежные, мягкие, полезные оладьи из цветной капусты однозначно придут по душе даже тем, кто не любит цветную капусту. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

Для приготовления понадобится цветная капуста, твердый сыр, яйца, сметана, манная крупа и зелень. 

Ингредиенты

цветная капуста
500 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
100 г
сметана
3 ст. л.
манная крупа
3 ст. л.
чеснок молотый
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень
  1. Капусту промойте, разрежьте на соцветия, затем нарежьте на кусочки и измельчите блендером в капустную крошку. 
  2. Сыр твердый натрите на мелкую терку.
  3. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
  4. Добавьте к цветной капусте яйца, сыр, чеснок, сметану, зелень, перец черный молотый, соль и манную крупу. Перемешайте. Оставьте на 30 минут.
  5. На сковороду с разогретым растительным маслом, выкладывайте столовой ложкой капустное тесто и жарьте на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

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