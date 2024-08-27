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Генпрокурор про незаконний виїзд за кордон нардепа Дмитрука: "Йому хтось допомагав"

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Генпрокурор про незаконний виїзд за кордон нардепа Дмитрука: "Йому хтось допомагав"

Генпрокурор Андрій Костін на форумі "Україна 2024. Незалежність"

Ці особи мають бути встановлені.

Скандальний проросійський нардеп Артем Дмитрук перетнув кордон України. В цьому йому, безумовно, хтось допомагав.

Про це сказав генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Ми розуміємо, що ця людина перетнула державний кордон не самостійно, йому хтось допомагав. І можливо серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб їх встановити"

Нагадаємо, за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йдеться про Артема Дмитрука.

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