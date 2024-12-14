ВСУ откинули оккупантов на Покровском направлении – DeepState

На этом участке фронта между ВСУ и россиянами произошло встречное сражение.

Враг начал штурм возле Песчаного в то время, как наши бойцы должны были проводить стабилизационные действия войск в направлении села Шевченко. В результате состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Из-за постоянного продвижения врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, которые делает пехота Сил Обороны каждый день", – говорится в сообщении.

По информации DeepState, приблизительные силы обеих сторон были равны.

"Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко. Хороших новостей становится меньше, поэтому цените то, что есть. И помните, что маленькая посадка на карте это не только квадратные километры", — подытожили аналитики.

Напомним, путинская армия расширяет свой плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. После захвата Масютовки оккупанты начали продвижение в сторону Двухлетней.

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