Не повернувся з бойового завдання: загинув молодий український пілот

У суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

"Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій...", – йдеться у повідомленні.

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У Повітряних Силах зазначили, що війна триває, тож треба підтримувати військо, шанувати тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей!

"Наша Свобода та Незалежність дається нам дорогою ціною. Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну росії…", – наголосили у Повітряних Силах.

Нагадаємо, на фронті загинув 45-річний український актор з фільму "Довбуш".

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