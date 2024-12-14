Не вернулся с боевого задания: погиб молодой украинский пилот

В субботу, 14 декабря, не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот — летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

"Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на грани возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства. Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врагу, для качественного выполнения задачи им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий...", – говорится в сообщении.

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В Воздушных Силах отметили, что война продолжается, поэтому нужно поддерживать войско, уважать тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей!

"Наша Свобода и Независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решительности от наших партнеров для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны россии…", – отметили в Воздушных Силах.

Напомним, на фронте погиб 45-летний украинский актер из фильма "Довбуш".

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