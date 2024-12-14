Унікальне намисто часів Русі: українські історики показали експонат

Намисто належить до культури 11–12 століття і має рідкісні декоративні елементи.

Намисто з городища Дівич-Гора, знайдене в селі Сахнівка Черкаської області, є важливою знахідкою, що належить до культури Русі 11–12 століття.

Про це повідомила пресслужба Скарбниці Національного музею історії України.

"Намистини сферичні, порожнисті. На поверхні – зображення птахів і звірів. Контур зображень окреслено сканними дротинками, а вся внутрішня поверхня покрита дрібною зерню", - йдеться в повідомленні.

На трьох намистинах зображені пари птахів, що чергуються з хрестами, а на одній намистині — звірі, розташовані під арочками.

"Намистини не мають аналогів, хоча деякі елементи нагадують скандинавські зернені прикраси 10–11 ст. Для них характерні зображення, контур яких утворює сканна дротинка, а внутрішня поверхня щільно вкрита зерню, а також пояски зерні в облямуванні дротинок", - зауважили в музеї.

При цьому вони мають більш витончену структуру, характерну для єгипетського та сирійського ювелірного мистецтва. Майстер, ймовірно, прагнув зробити прикраси легшими, вирізаючи отвори між фігурами.

"Численні намистини, що належали до скарбу, не були знизані. Тому можливі різні варіанти реконструкції намист. Імовірно, золоті зернені намистини чергувались із кам’яними", - йдеться в повідомленні.

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