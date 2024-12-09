Росіяни обстріляли ТЕС на Донеччині: є жертва і поранені

Під час обстрілу ворог вбив слюсаря теплоелектростанції.

Російські війська обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області, внаслідок чого загинув енергетик, ще двоє працівників отримали поранення.

Про це повідомили в Міністерство енергетики України.

В Міненерго заявили про "втрату на енергетичному фронті" після того, як російські окупанти вранці 9 грудня вкотре обстріляли одну з ТЕС на Донеччині.

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"Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення", – йдеться в заяві.

Міністерство висловило співчуття родині загиблого та побажало швидкого одужання пораненим енергетикам.

Слюсар ТЕС Володимир Кіляров, який загинув унаслідок обстрілу ТЕС / Фото: телеграм-канал Міненерго

До слова, цього ж дня російські війська в Оріхові атакували дроном вантажівку волонтерів.

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