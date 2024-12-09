Росіяни обстріляли ТЕС на Донеччині: є жертва і поранені

Під час обстрілу ворог вбив слюсаря теплоелектростанції.
Російські війська обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області, внаслідок чого загинув енергетик, ще двоє працівників отримали поранення.
Про це повідомили в Міністерство енергетики України.
В Міненерго заявили про "втрату на енергетичному фронті" після того, як російські окупанти вранці 9 грудня вкотре обстріляли одну з ТЕС на Донеччині.
"Внаслідок обстрілу загинув слюсар станції Кіляров Володимир Вікторович 1959 року народження. Двоє працівників станції отримали поранення", – йдеться в заяві.
Міністерство висловило співчуття родині загиблого та побажало швидкого одужання пораненим енергетикам.
До слова, цього ж дня російські війська в Оріхові атакували дроном вантажівку волонтерів.
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