Россияне обстреляли ТЭС в Донецкой области: есть жертва и раненые

Во время обстрела враг убил слесаря теплоэлектростанции.
Российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, в результате чего погиб энергетик, еще двое работников получили ранения.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
В Минэнерго заявили о "потере на энергетическом фронте" после того, как российские оккупанты утром 9 декабря в очередной раз обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области.
"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Двое работников станции получили ранения", – говорится в заявлении.
Министерство выразило соболезнования семье погибшего и пожелало быстрого выздоровления раненым энергетикам.
К слову, в этот же день российские войска в Орехове атаковали дроном грузовик волонтеров.
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