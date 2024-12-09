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Россияне обстреляли ТЭС в Донецкой области: есть жертва и раненые

Россияне обстреляли ТЭС в Донецкой области: есть жертва и раненые

Атака по энергетике/Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Во время обстрела враг убил слесаря теплоэлектростанции.

Российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, в результате чего погиб энергетик, еще двое работников получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В Минэнерго заявили о "потере на энергетическом фронте" после того, как российские оккупанты утром 9 декабря в очередной раз обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области.

"В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения. Двое работников станции получили ранения", – говорится в заявлении.

Министерство выразило соболезнования семье погибшего и пожелало быстрого выздоровления раненым энергетикам.

Слесарь ТЭС Владимир Киляров, погибший в результате обстрела ТЭС/Фото: телеграм-канал Минэнерго / ©
Слесарь ТЭС Владимир Киляров, погибший в результате обстрела ТЭС/Фото: телеграм-канал Минэнерго

К слову, в этот же день российские войска в Орехове атаковали дроном грузовик волонтеров.

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