РФ накопила ракеты для нового удара Украины: в СНБО предупредили об угрозе

Россияне "подготовили ресурс" к новым обстрелам Украины, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации.

Российские оккупанты не меняют свою тактику и продолжают готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его информации, россияне подготовили ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации.

"Для того чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву. Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных способностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары", — говорит Коваленко.

Напомним, сегодня, 8 декабря, посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

В последний раз посольство обращалось с подобным призывом к гражданам США в Украине 19-20 ноября — накануне удара "Орешником" /"Кедром" по Днепру.

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