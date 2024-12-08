РФ накопила ракеты для нового удара Украины: в СНБО предупредили об угрозе

Россияне "подготовили ресурс" к новым обстрелам Украины, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации.
Российские оккупанты не меняют свою тактику и продолжают готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.
Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По его информации, россияне подготовили ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации.
"Для того чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на Москву. Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных способностей, или экономическое ограничение способности России проводить террористические удары", — говорит Коваленко.
Напомним, сегодня, 8 декабря, посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.
В последний раз посольство обращалось с подобным призывом к гражданам США в Украине 19-20 ноября — накануне удара "Орешником" /"Кедром" по Днепру.
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