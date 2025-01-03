Байден обговорив сценарії ударів по ядерних об'єктах Ірану – Axios

Салліван представив Байдену варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану, якщо той зробить кроки до створення ядерної зброї до 20 січня.

Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки можливі удари по ядерних об'єктах Ірану. Однак очільник держави не дав "зеленого світла" на атаки.

Про це повідомляє Axios.

Під час зустрічі, яка відбулася кілька тижнів тому, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван представив Байдену варіанти потенційної атаки на ядерні об'єкти Ірану. Йдеться про ситуацію, якщо Тегеран зробить кроки до створення ядерної зброї до 20 січня.

У статті зазначається, що американські удари по іранських ядерних об'єктах були б величезною авантюрою з боку президента США, який обіцяв не дозволити Ірану розробити ядерну зброю, але який також ризикує передати новий конфлікт своєму наступнику. За словами джерел, під час зустрічі Байден не дав "зеленого світла" на удар і не робив цього відтоді.

"Байден і його команда з національної безпеки обговорили різні варіанти і сценарії під час зустрічі, яка відбулася приблизно місяць тому, проте президент не ухвалив остаточного рішення", – йдеться у публікації.

Обізнаний із питанням американський чиновник сказав, що зустріч у Білому домі не була спричинена новими розвідувальними даними і не мала закінчитися рішенням з боку президента США "так" чи "ні". Натомість зустріч була частиною обговорення "розумного планування сценарію" реакції Вашингтона, якщо Тегеран до 20 січня зробить такі кроки, як-от відображення збагачення урану до 90% чистоти.

Ще одне джерело видання повідомило, що наразі у Білому домі не проводяться активні обговорення можливих воєнний дій проти іранських ядерних об'єктів.

Деякі з головних помічників президента США стверджують, що дві тенденції – прискорення ядерної програми Ірану та ослаблення країни і її довірених осіб у війні з Ізраїлем – разом надають Байдену необхідності та можливості завдати удару.

У статті вказується, що за період правління Байдена ядерна програма Ірану значно просунулася вперед, через що він фактично став "державою, що перебуває на порозі ядерної зброї".

Зокрема, іранці збільшили рівень збагачення урану до 60%. Це доволі близько до рівня у 90%, необхідного для виробництва ядерної зброї. Сучасні іранські центрифуги можуть досягти цього рівня за лічені дні.

Водночас, навіть якщо Іран вирішить створити бомбу, йому буде потрібно розробити ядерний вибуховий пристрій або боєголовку. Ізраїльська розвідка вважає, що на це піде не менше року.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal інофрмувало, що новообраний президент США Дональд Трамп зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, зокрема з можливістю превентивних авіаударів.

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