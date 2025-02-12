Земле грозит астероид: Китай и США готовятся к его нейтрализации

Китай и США усиливают наблюдение за астероидом 2024 года YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Несмотря на низкую вероятность удара – 2,2%, масштаб потенциальных последствий вынуждает мировые космические агентства серьезно готовиться к возможной угрозе.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Астероид был обнаружен в декабре 2024 года, его диаметр оценивается в пределах 40-90 метров. Европейское космическое агентство (ESA) уже внесло его в список объектов с высоким риском.

"Вероятность столкновения очень мала, а размеры астероида не критичны, чтобы вызвать глобальные последствия. В то же время угроза достаточно серьезная, чтобы привлечь внимание к планетарной обороне", — заявили в ESA.

По состоянию на 10 февраля шансы, что астероид пролетит мимо Земли, оцениваются в 98%.

Астрономы пытаются уточнить размеры и траекторию 2024 YR4. Оценки основаны на анализе света, который он отражает, но дальнейшие исследования помогут получить более точные данные.

К наблюдениям планируется привлечь телескоп Джеймса Уэбба, который сможет оценить астероид в инфракрасном спектре. Исследования будут проходить в два этапа — в марте и мае, после чего астероид исчезнет из виду вплоть до 2028 года.

Правительства Китая и США не игнорируют потенциальную опасность. Пекин уже формирует команду по планетарной обороне и разрабатывает планы миссии по отклонению опасных астероидов. Государственное управление науки, технологий и промышленности Китая приступило к набору специалистов для работы над этой программой.

В 2030 году Китай планирует запустить свою первую миссию защиты от астероидов — похожую на миссию NASA DART, которая в 2022 году успешно изменила траекторию астероида путем его столкновения с космическим аппаратом.

Если 2024 YR4 подтвердит угрозу, NASA и Китай могут рассмотреть возможность отклонения от орбиты.