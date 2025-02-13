Три знака, которым сегодня необходимо навести порядок в доме

День мировой гармонии, которую нельзя нарушать даже недобрыми замыслами, словами и действиями. Напротив, он требует чистоты на любом – как ментальном, так и физическом уровне: только таким образом можно будет избежать негативного влияния космической энергии.

Сегодня, 13 февраля, соблюдать чистоту на всех уровнях необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно навести порядок в доме.

Овен

У Овном жилье редко представляют собой образец чистоты и порядка, что мешает им в жизни и профессии: негативная энергия скапливается во всех углах и тормозит любые приятные перемены. Сегодня у них есть шанс улучшить свою жизнь, наведя порядок, хотя он надолго и не задержится.

Дева

Девы – фанаты порядка, но и у этих чистюль есть свой недостаток – у них слишком много вещей, которые перегружают окружающее пространство. Время от времени – вот как сегодня – представителям знака необходимо избавляясь от того, чем они давно не пользуются.

Стрелец

Стрельцы очень любят чистоту и порядок, но у них нет желания его наводить, из-за чего их жилище превращается в свалку нужных вещей, в которой бывает практически невозможно что-либо найти. Сегодня им крайне необходимо очистить эти «авгиевы конюшни».

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