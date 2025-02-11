Курс валют на 12 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к валюте.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 февраля. Стоимость доллара выросла на 7 коп. Евро снова прибавил 13 коп. Злотый увеличился на 3 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,66 (+7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,01 (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,29 (+3 коп.)
Как сообщалось, украинцам отказывают в субсидии. Ведь для получения следует соблюдать определенные требования. Именно они могут послужить причиной отказа в выплатах.
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