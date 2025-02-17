Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: які ракети містить

Яке озброєння та військову техніку отримає Україна від Німеччини цього разу.

До України надходить чергова партія військової допомоги від Німеччини, яка містить ракети для систем ППО IRIS-T, артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси та БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Там зазначили, що протиповітряна оборона є одним із напрямків німецьких постачань.

"Ця військова допомога надається двома різними способами: з одного боку, це кошти федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування постачань військового обладнання та інших матеріалів з промисловості. З іншого, є постачання зі складів ЗС Німеччини. Загалом Федеративна Республіка Німеччина надала чи зобов’язалася на наступні роки надати військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними німецького уряду, від Німеччини до України надійшло таке озброєння:

56 машин MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для бойових машин піхоти Marder;

41000 боєприпасів для ЗРК Gepard (із запасів бундесверу і промисловості);

ракети для систем ППО IRIS-T SLM;

ракети для систем ППО IRIS-T SLS;

4 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2;

50000 155-мм снарядів (із запасів бундесверу і промисловості);

2000 снарядів 122-мм калібру;

300 ударних безпілотників HF-1.

Також Україна отримає розвідувальні БпЛА, зокрема VECTOR із запасними частинами, RQ-35 HEIDRUN, SONGBIRD тощо.

Окрім цього, до ЗСУ надійдуть кулемети, патрони, штурмові та високоточні гвинтівки, автомати, а також ковдри, турнікети, біноклі, оклюзійні пов'язки.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що виступає проти збільшення постачання озброєння Україні, якщо це потребуватиме скорочення фінансування інших галузей ФРН.

Згодом він також зробив заяву про європейські війська в Україні.

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