Германия передала Украине пакет военной помощи: какие ракеты содержит

Какое вооружение и военную технику получит Украина от Германии в этот раз.

В Украину поступает очередная партия военной помощи от Германии, содержащая ракеты для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Там отметили, что противовоздушная оборона является одним из направлений германских поставок.

"Эта военная помощь предоставляется двумя разными способами: с одной стороны, это средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок военного оборудования и других материалов из промышленности. С другой, есть поставки со складов ВС Германии. В целом Федеративная Республика Германия предоставила или обязалась на следующие годы", — говорится в сообщении.

Согласно данным немецкого правительства, от Германии в Украину поступило следующее вооружение:

56 машин MRAP;

боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

боеприпасы для боевых машин пехоты Marder;

41 000 боеприпасов для ЗРК Gepard (из запасов бундесвера и промышленности);

ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM;

ракеты для систем ПВО IRIS-T SLS;

4 колесные самоходные гаубицы Zuzana 2;

50 000 155-мм снарядов (из запасов бундесвера и промышленности);

2000 снарядов 122-мм калибра;

300 ударных беспилотников HF-1.

Также Украина получает разведывательные БПЛА, в частности VECTOR с запасными частями, RQ-35 HEIDRUN, SONGBIRD и т.д.

Кроме этого, в ВСУ поступят пулеметы, патроны, штурмовые и высокоточные винтовки, автоматы, а также одеяла, турникеты, бинокли, окклюзионные повязки.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что выступает против увеличения поставок вооружения Украине, если это потребует сокращения финансирования других отраслей ФРГ.

Впоследствии он также сделал заявление о европейских войсках в Украине.

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