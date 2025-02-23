Готова ли Украина к "компромиссам": Ермак озвучил позицию власти

Украинская власть будет пытаться закончить войну подписанием мирного соглашения. Но это не предполагает компромиссов относительно независимости нашего государства, его территориальной целостности и суверенитета.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время участия в форуме "Украина. Год 2025".

"От того, как закончится война в Украине, будет зависеть будущее не только Европы, но и мира. И именно поэтому позиция президента и всей команды остается неизменной – для нас не может быть компромиссов по нашей независимости, территориальной целостности и суверенитету. Именно на этих позициях находится Украина", – отметил руководитель ОПУ.

Андрей Ермак подчеркнул, что никто в мире не хочет мира больше, чем украинцы. Но этот мир должен быть справедливым и устойчивым, с железобетонными гарантиями безопасности.

Напомним, украинская делегация готовится к следующему этапу переговоров с США. Украина активно сотрудничает с США в вопросе усиления обороноспособности, в частности, поставки вооружения и экономической помощи.

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