Умеров анонсировал реформу ВВК: что изменится для военнообязанных

Реформа призвана сделать процесс прохождения ВВК более удобным, прозрачным и эффективным.
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о реформе военно-врачебных комиссий (ВВК), которая будет проходить в два этапа.
Об этом он сообщил во время форума Украина. Год 2025”.
По словам министра, первый этап реформы продлится до 28 февраля и предусматривает введение электронного направления на прохождение ВВК.
“Сейчас у нас будет реформа ВВК, которая будет проходить в два этапа. Первый продлится до 28 февраля и будет включать электронное направление. Второй этап – к осени 2025 года – предусматривает разделение медицинских и административных данных”, – объяснил Умеров.
На втором этапе, который реализуют до осени 2025 года, система претерпевает значительные изменения. Медицинские и административные данные будут разделены, что позволит проходить ВВК без территориальной привязки.
Напомним, недавно на заседании Кабинета министров были приняты важные решения относительно выводов военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц с инвалидностью.
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