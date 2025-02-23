Умеров анонсировал реформу ВВК: что изменится для военнообязанных

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о реформе военно-врачебных комиссий (ВВК), которая будет проходить в два этапа.

Об этом он сообщил во время форума Украина. Год 2025”.

По словам министра, первый этап реформы продлится до 28 февраля и предусматривает введение электронного направления на прохождение ВВК.

“Сейчас у нас будет реформа ВВК, которая будет проходить в два этапа. Первый продлится до 28 февраля и будет включать электронное направление. Второй этап – к осени 2025 года – предусматривает разделение медицинских и административных данных”, – объяснил Умеров.

На втором этапе, который реализуют до осени 2025 года, система претерпевает значительные изменения. Медицинские и административные данные будут разделены, что позволит проходить ВВК без территориальной привязки.

Напомним, недавно на заседании Кабинета министров были приняты важные решения относительно выводов военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц с инвалидностью.

Читайте также: