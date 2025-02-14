Кабмин принял важные решения относительно ВВК

В пятницу, 14 февраля, на заседании Кабинета министров были приняты важные решения относительно заключений военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Решением правительства предусмотрено, что лица с инвалидностью не подлежат направлению на ВВК. Но лица с инвалидностью могут по собственному желанию получить заключение ВВК.

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Кроме того, лица с инвалидностью могут подать через электронный кабинет призывника сведения о наличии инвалидности.

"Далее данные об инвалидности будут отражаться в военно-учетном документе автоматически", — сообщил нардеп.

Напомним, 12 февраля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" еще на четыре месяца.

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