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Кабмін ухвалив важливі рішення стосовно ВЛК

Кабмін ухвалив важливі рішення стосовно ВЛК

Мобілізація в Україні. Колаж / Фото: ТСН.ua

Запроваджені урядом зміни стосуються осіб з інвалідністю.

У п’ятницю, 14 лютого, на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено важливі рішення стосовно висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб з інвалідністю.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рішенням уряду передбачено, що особи з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК. Але особи з інвалідністю можуть за власним бажанням отримати висновок ВЛК.

Окрім того, особи з інвалідністю можуть подати через електронний кабінет призовника відомості про наявність інвалідності. 

“Далі дані про інвалідність будуть відображати в військово-обліковому документі автоматично”, - повідомив нардеп. 

Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про подовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" ще на чотири місяці. 

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