Эксперт Defense Express объяснил, почему Трамп не может остановить поставки оружия в Украину

Американские компании, производящие оружие, будут влиять на решение администрации Дональда Трампа о продолжении поставок оружия в Украину.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Аналитик напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский говорил, что в настоящее время около 30% оружия, которое используют ВСУ, является американским, тогда как европейское составляет менее 30%.

"Впрочем, важно понимать одну важную вещь. В частности, много вооружения, которое продавалось европейскими партнерами, является американским. Американские F-16, ЗРК Patriot, САУ М-109 и другие. Такого вооружения достаточно много.Поэтому сегодня есть вопросы относительно того, как обслуживать то, что уже передано, и того, как заместить, например, то, что США передавали ежегодно более 1 млн 155-мм боеприпасов", - сказал Катков.

Эксперт напомнил, что страны Европы ранее обещали поставлять Украине 1 млн. боеприпасов ежегодно.

"Они смогли поставить такое количество в течение 1,5 года. Теперь возникает проблема в том, что кроме 1 млн боеприпасов они должны еще и заменить поставки этих снарядов из США. Поэтому, если будут согласованы механизмы, по которым европейцы будут закупать вооружение в США, они должны согласовать не только финансовую, но и материальную часть".

Он заявил, что американские компании получили большие контакты на производство оружия для Украины, поэтому они будут давить на администрацию Дональда Трампа по поставке оружия для ВСУ.

"Многие вспоминают о множестве американских компаний, которые составляют значительный процент ВВП США и являются лоббистами в принятии решений государственного уровня. К примеру, Lockheed Martin имеет больший бюджет, чем Украина. Соответственно эти компании имеют собственные рычаги влияния на решения, которые будут приниматься. И объективно эти решения будут в пользу Украины. Эти компании имеют огромные контракты. на. И здесь кто-то заявляет о том, что давайте не будем ничего делать и в Украину ничего продавать не будем. Такое решение встретит и уже встречает довольно интересную реакцию компаний как Lockheed Martin, Boing, Northrop Grumman и т.д. Речь идет о больших деньгах, и поэтому есть вероятность, что США не пойдут на полную заморозку поставки оружия в Украину", - добавил он.

Ранее сообщалось, что если США прекратят поставлять вооружение Украине, то она через шесть месяцев станет ощущать нехватку оружия на линии фронта.

Мы ранее информировали, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов в те системы противовоздушной обороны, которые ранее были переданы Соединенными Штатами.

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