В Кропивницком прогремели четыре взрыва — СМИ

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В Кропивницком в ночь на 26 февраля прогремели четыре взрыва.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

В сообщении местных журналистов указывается, что взрывы начались после первого часа ночи.

"Четвертый взрыв в течение 20 минут слышен в Кропивницком", — говорится в сообщении.

В городе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.

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