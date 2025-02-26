В Кропивницком прогремели четыре взрыва — СМИ

В городе и области объявлена воздушная тревога.
В Кропивницком в ночь на 26 февраля прогремели четыре взрыва.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.
В сообщении местных журналистов указывается, что взрывы начались после первого часа ночи.
"Четвертый взрыв в течение 20 минут слышен в Кропивницком", — говорится в сообщении.
В городе и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 февраля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.
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