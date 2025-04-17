Чи будуть канікули 2025 року: у МОН дали чітку відповідь

МОН наголошує, що рішення про структуру навчального року ухвалюють самі школи / © Unsplash

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Міністерство освіти і науки України офіційно спростувало інформацію про нібито скорочення літніх канікул на місяць у 2025 році. Такі чутки активно ширилися у соцмережах, однак у відомстві наголошують: це фейк.

Про це вони повідомили на офіційному порталі.

У МОН пояснили, що дійсно Кабінет Міністрів затвердив орієнтовні межі навчального року — з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Але ці дати мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для шкіл.

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Навчальні заклади в Україні мають автономію, тобто самостійно ухвалюють рішення про структуру навчального року, включно з датами канікул, завершенням навчання та іншими освітніми заходами. Таке право передбачене чинним законодавством ще до початку повномасштабної війни.

Педагогічна рада кожної школи, ухвалюючи подібні рішення, бере до уваги безпекову ситуацію в регіоні, обсяг навчального матеріалу, готовність педагогічного колективу, а також індивідуальні потреби учнів.

Навіть якщо навчання завершиться раніше, у червні школи можуть організовувати консультації, літні табори, проєктну діяльність чи екскурсії. Це частина стратегії з компенсації освітніх втрат, які спричинила війна.

Нагадаємо, раніше ми писали, як КМDШ підвищує конкурентність українських дітей.