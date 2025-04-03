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Успіх у світі майбутнього: як КМDШ підвищує конкурентність українських дітей
Що буде з ринком праці, коли сучасні діти шукатимуть свою першу роботу? Вже зараз з’являються нові професії, змінюються вимоги до існуючих. Тож як має вчити школа, щоб її випускники виграли конкуренцію за своє майбутнє?
Про це в спецпроєкті «Сніданок. Твоя школа» розповів засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко. Більш детально про складові освіти майбутнього в цьому матеріалі розкажуть: академічний директор мережі, PhD, Михайло Альохін та заступниця директора з іноземних мов КМDШ Осокорки, PhD, Юлія Шатравенко-Соколович.
Підготовка професіонала майбутнього
Сучасні діти в майбутньому прийдуть в український бізнес та політику, науку й мистецтво, на виробництва та у місцеве самоврядування. Тож їхня професійність та цінності – важливі кожному з нас. Освіта має відштовхуватись від вимог, які диктує сьогодення, адаптувати під них формати та підходи. Спираючись на досвід мережі закладів освіти, експерти розповіли, що саме пропонує КМDШ дітям, і чому це важливо.
Освітні інновації та глибше розуміння світу
“Нафаршированості” учня фактами, даними, формулами з підручника вже давно недостатньо. Освіта намагається допомогти дитині зрозуміти суть явищ і їхні взаємозв’язки, дати можливість підкріпити знання практикою, навчитися вільно і творчо використовувати здобуту інформацію в навчанні, а далі й у роботі. Тому в КМDШ практикують проєктне та інтегроване (в тому числі STEAM) навчання.
Технології в навчанні
Світ майбутнього немислимий без технологій та й безліч перспективних професій базуються саме на них. Тому ще зі школи учні мережі мають змогу опанувати програмування та робототехніку, інженерію в тому числі з використанням 3D-принтерів та інше. КМДШ використовує цифрові освітні платформи для гейміфікації навчання та мультимедійні засоби – це не тільки близько сучасним дітям, а і збагачує контент через візуалізацію абстрактних понять або невидимих оку складових організмів, речей тощо.
Знищення мовних бар’єрів
Глобалізація вочевидь вимагає від людини володіння іноземними мовами. Тому в КМDШ Всесвіт діти ще із садочків вивчають англійську, а з третього класу двох шкіл мережі гуманітарного спрямування можуть обрати другу іноземну мову – іспанську, німецьку або французьку. Білінгвальні уроки та англомовні курси, інтеграція іноземних мов в позакласні активності, як-то вистави або дебати, використання сучасного медіаконтенту, який відгукується учням – все разом дає учням КМDШ відчутну конкурентну перевагу у знанні мов. Найкращі результати по школі за результатами складання міжнародного іспиту IELTS – це 8.5-7.5, що відповідають рівням С2-С1.
«Цьогоріч 13 із 14 випускників КМDШ Осокорки вирішили складати IELTS, і абсолютно всі це зробили. Наші випускники успішно вступають до найкращих ВНЗ України. Наприклад, вони навчаються у КНУ ім. Шевченка, Києво-Могилянської академії, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НМУ ім. О.О. Богомольця, Острозької академії та інших. Крім того, наші діти є студентами університетів Австралії, Австрії, Великій Британії, на Кіпрі, у Нідерландах, Німеччині, Польщі, США, Чехії та Швейцарії» — розповіла Юлія Шатравенко-Соколович.
Підготовка до реального життя
Освіта не має існувати у «бульбашці». КМDШ вчить дітей так, щоб вони могли ефективно діяти у дорослому житті. Тому ще зі школи прагнуть дати їм «приміряти» дорослі професії.
У КМDШ знайомство з професіями розпочинається ще у початковій школі: завдяки технології хвильових занурень, яка впроваджена у 1-4 класах та передбачає інтегроване навчання навколо визначеної теми, як-от «Космос», «Екосмарт» тощо. Учні досліджують тему, знайомляться з ключовими поняттями, винаходами та видатними представниками цих сфер. Хто як не вони ладні закохати найменше учнівство у справу свого життя. Більш осмислений та спрямований на освітньо-професійне самовизначення шлях починається на межі 8-9 класів: спочатку школа пропонує одноденні екскурсії до українських компаній, а у 9-10 класах учні можуть потрапити на 3-5 денне стажування. Для цього КМDШ співпрацює з низкою українських бізнесів. У них діти можуть зануритись у реальні робочі будні, попрацювати пліч-о-пліч з професіоналами своєї справи і визначитись ще «на березі», чи хочуть вони присвятити свій час та енергію цій роботі.
Особистість не менш важлива за професійність
Інститут наставництва. «Особистостей виховують особистості» — на переконання команди КМDШ, дітям важливий гідний приклад авторитетного дорослого. У 1-6 класах із кожним класним колективом працює тьютор – педагог-наставник (частіше – психолог чи соціальний педагог за освітою). Він здійснює соціально-емоційне та етичне навчання: формує моделі ненасильницької комунікації, вчить розрізняти власні та чужі емоції, взаємодіяти безпечно як фізично, так і психологічно, дбаючи про особисті кордони.
«Тьютор – це той дорослий, з яким безпечно плакати і кричати, коли дитині боляче, і водночас це той дорослий, який радітиме перемогам дитини на олімпіадах, музичному фестивалі чи спортивних змаганнях, бо знає, наскільки для неї це важливо. Адже вони разом ставили цілі взяти в ньому участь, а далі тьютор супроводжував процес особистісного зростання, здійснюючи трекінг, підтримуючи, надихаючи, розповідаючи про свій шлях боротьби, про свої поразки і те, що робило його сильнішим», – додав академічний директор мережі Михайло Альохін.
Учні 7-11 класів обирають собі наставників особисто на основі взаємного вибору: на початку навчального року вони знайомляться з вчителями, які готові виступити едвайзерами. Під час індивідуальних зустрічей едвайзер крізь призму власного життєвого та професійного досвіду знайомить зростаючу особистість із тим, що визначено зоною її найближчого зростання: для когось це робота над системністю, для іншого – над пріоритизацією задач, а комусь важливо попрацювати над персональним брендом у класі чи школі або покращити ораторські здібності чи допомогти розібратися із системою вищої освіти. Едвайзер стає для учня мотиватором, який допомагає розвинутися в обраному дитиною напрямку.
Розвиток критичного мислення та helicopter view. Це відбувається наскрізно – в межах уроків, формаційних занять, проєктної діяльності. До прикладу, працюючи з текстом, переважно із першоджерелами, на уроках історії, учні задаються питанням: «Яку проблему історичний діяч намагався вирішити? Якою ціною? Які наслідки має обрана ним політика? Чи можливі були альтернативи у цій ситуації?», намагаючись цілісно осягнути, чому саме такий вибір зробив той чи інший світовий політик чи воєначальник, і які наступні історичні події були обумовлені таким вибором.
На уроках літератури учні аналізують вчинки літературних героїв. А під час математики – шукають як з максимальною користю використати фіксований бюджет при покупці чи площу приміщення з урахуванням обмежень технічного завдання. Ці оптимальні вибори діти вчаться робити завдяки компетентнісно-орієнтованим завданням.
Розвиток соціального та емоційного інтелекту. У 1-6 класах щотижня діти мають заняття з соціально-емоційного та етичного навчання (SEEL). Тьютори класів та шкільні психологи не лише викладають цей курс, але і звертають увагу на трансформацію моделей взаємодії дитини з оточуючим світом: на її здатність ідентифікувати та демонструвати емоції, управляти ними, обирати одну із стратегій поведінки (поступитися, відстоювати кордони, втекти) під час взаємодії з однолітками. Старшокласники схожу рефлексію мають в індивідуальному форматі під час зустрічей зі своїми едвайзерами.
«В КМDШ виходять з того, що кожна дитина – унікальна, зі своїм характером, здібностями, талантами. Тож і підхід шукаємо індивідуальний, паралельно створюючи доброзичливу, дружню атмосферу в закладах, щоб дітям було комфортно вчитись і бути собою. Разом з тим, ми вчимо учнів працювати в команді, формувати й відстоювати свою позицію, розвиваємо критичне мислення та емоційний інтелект. Це ті якості, які потрібні усюди – і в житті, і в кар’єрі, яке б майбутнє не обрали випускники», – зазначив Михайло Альохін.
Та головне у всьому цьому – прийняти постійні зміни як нову реальність. Ми маємо готувати дітей до того, що їм треба буде постійно розвиватись у професії, яку вони оберуть, адаптуватись до нових обставин. А для цього треба полюбити сам процес навчання. І задача школи – сформувати стійке бажання дитини до саморозвитку і навчити вчитись.