Успіх у світі майбутнього: як КМDШ підвищує конкурентність українських дітей

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Про це в спецпроєкті «Сніданок. Твоя школа» розповів засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко. Більш детально про складові освіти майбутнього в цьому матеріалі розкажуть: академічний директор мережі, PhD, Михайло Альохін та заступниця директора з іноземних мов КМDШ Осокорки, PhD, Юлія Шатравенко-Соколович.

Підготовка професіонала майбутнього

Сучасні діти в майбутньому прийдуть в український бізнес та політику, науку й мистецтво, на виробництва та у місцеве самоврядування. Тож їхня професійність та цінності – важливі кожному з нас. Освіта має відштовхуватись від вимог, які диктує сьогодення, адаптувати під них формати та підходи. Спираючись на досвід мережі закладів освіти, експерти розповіли, що саме пропонує КМDШ дітям, і чому це важливо.

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Освітні інновації та глибше розуміння світу

“Нафаршированості” учня фактами, даними, формулами з підручника вже давно недостатньо. Освіта намагається допомогти дитині зрозуміти суть явищ і їхні взаємозв’язки, дати можливість підкріпити знання практикою, навчитися вільно і творчо використовувати здобуту інформацію в навчанні, а далі й у роботі. Тому в КМDШ практикують проєктне та інтегроване (в тому числі STEAM) навчання.

Технології в навчанні

Світ майбутнього немислимий без технологій та й безліч перспективних професій базуються саме на них. Тому ще зі школи учні мережі мають змогу опанувати програмування та робототехніку, інженерію в тому числі з використанням 3D-принтерів та інше. КМДШ використовує цифрові освітні платформи для гейміфікації навчання та мультимедійні засоби – це не тільки близько сучасним дітям, а і збагачує контент через візуалізацію абстрактних понять або невидимих оку складових організмів, речей тощо.

Знищення мовних бар’єрів

Глобалізація вочевидь вимагає від людини володіння іноземними мовами. Тому в КМDШ Всесвіт діти ще із садочків вивчають англійську, а з третього класу двох шкіл мережі гуманітарного спрямування можуть обрати другу іноземну мову – іспанську, німецьку або французьку. Білінгвальні уроки та англомовні курси, інтеграція іноземних мов в позакласні активності, як-то вистави або дебати, використання сучасного медіаконтенту, який відгукується учням – все разом дає учням КМDШ відчутну конкурентну перевагу у знанні мов. Найкращі результати по школі за результатами складання міжнародного іспиту IELTS – це 8.5-7.5, що відповідають рівням С2-С1.

«Цьогоріч 13 із 14 випускників КМDШ Осокорки вирішили складати IELTS, і абсолютно всі це зробили. Наші випускники успішно вступають до найкращих ВНЗ України. Наприклад, вони навчаються у КНУ ім. Шевченка, Києво-Могилянської академії, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НМУ ім. О.О. Богомольця, Острозької академії та інших. Крім того, наші діти є студентами університетів Австралії, Австрії, Великій Британії, на Кіпрі, у Нідерландах, Німеччині, Польщі, США, Чехії та Швейцарії» — розповіла Юлія Шатравенко-Соколович.

Підготовка до реального життя

Освіта не має існувати у «бульбашці». КМDШ вчить дітей так, щоб вони могли ефективно діяти у дорослому житті. Тому ще зі школи прагнуть дати їм «приміряти» дорослі професії.

У КМDШ знайомство з професіями розпочинається ще у початковій школі: завдяки технології хвильових занурень, яка впроваджена у 1-4 класах та передбачає інтегроване навчання навколо визначеної теми, як-от «Космос», «Екосмарт» тощо. Учні досліджують тему, знайомляться з ключовими поняттями, винаходами та видатними представниками цих сфер. Хто як не вони ладні закохати найменше учнівство у справу свого життя. Більш осмислений та спрямований на освітньо-професійне самовизначення шлях починається на межі 8-9 класів: спочатку школа пропонує одноденні екскурсії до українських компаній, а у 9-10 класах учні можуть потрапити на 3-5 денне стажування. Для цього КМDШ співпрацює з низкою українських бізнесів. У них діти можуть зануритись у реальні робочі будні, попрацювати пліч-о-пліч з професіоналами своєї справи і визначитись ще «на березі», чи хочуть вони присвятити свій час та енергію цій роботі.

Особистість не менш важлива за професійність

Інститут наставництва. «Особистостей виховують особистості» — на переконання команди КМDШ, дітям важливий гідний приклад авторитетного дорослого. У 1-6 класах із кожним класним колективом працює тьютор – педагог-наставник (частіше – психолог чи соціальний педагог за освітою). Він здійснює соціально-емоційне та етичне навчання: формує моделі ненасильницької комунікації, вчить розрізняти власні та чужі емоції, взаємодіяти безпечно як фізично, так і психологічно, дбаючи про особисті кордони.

«Тьютор – це той дорослий, з яким безпечно плакати і кричати, коли дитині боляче, і водночас це той дорослий, який радітиме перемогам дитини на олімпіадах, музичному фестивалі чи спортивних змаганнях, бо знає, наскільки для неї це важливо. Адже вони разом ставили цілі взяти в ньому участь, а далі тьютор супроводжував процес особистісного зростання, здійснюючи трекінг, підтримуючи, надихаючи, розповідаючи про свій шлях боротьби, про свої поразки і те, що робило його сильнішим», – додав академічний директор мережі Михайло Альохін.

Учні 7-11 класів обирають собі наставників особисто на основі взаємного вибору: на початку навчального року вони знайомляться з вчителями, які готові виступити едвайзерами. Під час індивідуальних зустрічей едвайзер крізь призму власного життєвого та професійного досвіду знайомить зростаючу особистість із тим, що визначено зоною її найближчого зростання: для когось це робота над системністю, для іншого – над пріоритизацією задач, а комусь важливо попрацювати над персональним брендом у класі чи школі або покращити ораторські здібності чи допомогти розібратися із системою вищої освіти. Едвайзер стає для учня мотиватором, який допомагає розвинутися в обраному дитиною напрямку.

Розвиток критичного мислення та helicopter view. Це відбувається наскрізно – в межах уроків, формаційних занять, проєктної діяльності. До прикладу, працюючи з текстом, переважно із першоджерелами, на уроках історії, учні задаються питанням: «Яку проблему історичний діяч намагався вирішити? Якою ціною? Які наслідки має обрана ним політика? Чи можливі були альтернативи у цій ситуації?», намагаючись цілісно осягнути, чому саме такий вибір зробив той чи інший світовий політик чи воєначальник, і які наступні історичні події були обумовлені таким вибором.

На уроках літератури учні аналізують вчинки літературних героїв. А під час математики – шукають як з максимальною користю використати фіксований бюджет при покупці чи площу приміщення з урахуванням обмежень технічного завдання. Ці оптимальні вибори діти вчаться робити завдяки компетентнісно-орієнтованим завданням.

Розвиток соціального та емоційного інтелекту. У 1-6 класах щотижня діти мають заняття з соціально-емоційного та етичного навчання (SEEL). Тьютори класів та шкільні психологи не лише викладають цей курс, але і звертають увагу на трансформацію моделей взаємодії дитини з оточуючим світом: на її здатність ідентифікувати та демонструвати емоції, управляти ними, обирати одну із стратегій поведінки (поступитися, відстоювати кордони, втекти) під час взаємодії з однолітками. Старшокласники схожу рефлексію мають в індивідуальному форматі під час зустрічей зі своїми едвайзерами.

«В КМDШ виходять з того, що кожна дитина – унікальна, зі своїм характером, здібностями, талантами. Тож і підхід шукаємо індивідуальний, паралельно створюючи доброзичливу, дружню атмосферу в закладах, щоб дітям було комфортно вчитись і бути собою. Разом з тим, ми вчимо учнів працювати в команді, формувати й відстоювати свою позицію, розвиваємо критичне мислення та емоційний інтелект. Це ті якості, які потрібні усюди – і в житті, і в кар’єрі, яке б майбутнє не обрали випускники», – зазначив Михайло Альохін.

Та головне у всьому цьому – прийняти постійні зміни як нову реальність. Ми маємо готувати дітей до того, що їм треба буде постійно розвиватись у професії, яку вони оберуть, адаптуватись до нових обставин. А для цього треба полюбити сам процес навчання. І задача школи – сформувати стійке бажання дитини до саморозвитку і навчити вчитись.