Будут ли каникулы в 2025 году: в МОН дали четкий ответ

МОН отмечает, что решение о структуре учебного года принимают сами школы / © Unsplash

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Министерство образования и науки Украины официально опровергло информацию о якобы сокращении летних каникул в месяц в 2025 году. Такие слухи активно распространялись в соцсетях, однако в ведомстве подчеркивают: это фейк.

Об этом сообщили на официальном портале.

В МОН объяснили, что действительно Кабинет Министров утвердил ориентировочные границы учебного года - со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Но эти даты носят рекомендательный характер и не являются обязательными для школ.

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Учебные заведения в Украине имеют автономию, то есть самостоятельно принимают решения о структуре учебного года, включая даты каникул, завершение обучения и другие образовательные мероприятия. Такое право предусмотрено действующим законодательством еще до начала полномасштабной войны.

Педагогический совет каждой школы, принимая подобные решения, принимает во внимание ситуацию безопасности в регионе, объем учебного материала, готовность педагогического коллектива, а также индивидуальные потребности учащихся.

Даже если обучение завершится раньше, в июне школы могут организовывать консультации, летние лагеря, проектную деятельность или экскурсии. Это часть стратегии по компенсации образовательных потерь, вызванных войной.

Напомним, ранее мы писали, как КМDШ повышает конкурентность украинских детей.