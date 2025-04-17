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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
82
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2 хв

Найдовший рік в історії: як одного разу він розтягнувся на 445 днів

46 рік до нашої ери охрестили «роком плутанини».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Календар

Календар / © Unsplash

Іноді рік минає миттєво, а часом здається — тягнеться вічність. Особливо це відчутно у високосні роки, коли календар підкидає нам ще один день. Але одного разу людство пережило щось значно екстраординарніше — рік, який тривав аж 445 днів. Такою неймовірною тривалістю відзначився 46-й рік до нашої ери, увійшовши в історію як annus confusionis, тобто «рік плутанини».

Про це пише t4.

Щоб зрозуміти, як так сталося потрібно повернутися у часи, коли календар був далеко не таким, яким ми його знаємо сьогодні. У Стародавньому Римі тривалий час використовували місячний календар, що складався лише з 10 місяців і мав 304 дні. Це, звісно, було зручно з точки зору символіки та традиції, але абсолютно не відповідало фактичному оберту Землі навколо Сонця.

З роками така невідповідність лише зростала. Наприклад, близько 200 року до нашої ери майже повне сонячне затемнення, яке відбулося 14 березня, було зафіксовано в календарі як 11 липня. Щоб якось компенсувати розрив, іноді до календаря додавали особливий місяць — Мерцедоній. Але й ця система мала свої вади: право вносити зміни до календаря належало Pontifex Maximus та колегії понтифіків, які часом маніпулювали часом задля політичної вигоди — продовжуючи чи скорочуючи чиїсь терміни правління.

Покласти край хаосу вирішив Юлій Цезар. 45 року до н.е. він ініціював реформу, яку назвали «юліанський календар». Нововведення полягали у додаванні одного або двох днів до кінця коротких місяців (окрім лютого), щоб загальна кількість днів у році наблизилася до звичних 365.

Але до того, як новий календар остаточно запрацював, існувала ще одна проблема — рік все ще не повністю відповідав порам року. Так 46 року до н.е. і з’явився найдовший рік в історії людства.

Щоб вирівняти календар із фактичними порами року, Цезар наказав додати до звичного року ще декілька «вставних» місяців — між листопадом і груднем. У результаті рік розтягнувся на 445 днів. Саме це і стало вирішальним кроком до впорядкування обліку часу, завдяки якому Рим отримав точніший календар, який із незначними змінами дожив до нашого часу.

Нагадаємо, який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома.

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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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