Apple планує суттєво підвищити ціни на iPhone - WSJ

iPhone / © Associated Press

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Компанія Apple планує підвищити ціни на свою осінню лінійку iPhone, Journal. Вартість нових моделей може зростати, але компанія не планує прив’язувати підвищення до торгових тарифів США на китайські товари, де більшість пристроїв Apple виготовляються.

Про це повідомляє The Wall Street.

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Згідно з інформацією, Apple не зв’язує підвищення цін з діючими тарифами на китайські імпортні товари. Це може бути частиною стратегії, яку компанія розглядає в умовах нестабільності на глобальних ринках. Зокрема, у США залишився 20% тариф на китайські товари, включаючи смартфони, через ймовірну причетність Китаю до поширення фентанілу.

Очікується, що підвищення цін буде супроводжуватися новими функціями та вдосконаленим дизайном смартфонів, зокрема ультратонкими моделями. Однак саме високий попит на продукцію Apple в Європі та Північній Америці може стати ключовим фактором для розгляду такого кроку.

Попри можливе зростання цін, компанія продовжить виробництво смартфонів в Індії, що також дасть змогу знизити залежність від китайських заводів. Проте для найприбутковіших моделей, таких як iPhone Pro і Pro Max, основне виробництво буде збережено в Китаї, оскільки індійська інфраструктура ще не здатна забезпечити таку масштабність виробництва.

Враховуючи обмеження, пов’язані з тарифами та змінами на ринку, Apple зможе компенсувати додаткові витрати через зростання цін на свою продукцію.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія Apple закликала користувачів своєї продукції оновити пристрої через дві вразливості нульового дня, які вже використали зловмисники для атак.