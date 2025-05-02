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- Наука та IT
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Дані власників iPhone у небезпеці: хакери атакують юзерів Applе
Apple розіслала екстрене попередження та поради з алгоритмом дій власникам iPhone.
Дані власників iPhone у небезпеці. Хакери атакують юзерів Applе у понад 100 країнах.
Шпигунське ПЗ дозволяє шахраям отримувати доступ до особистої інфи, смс, мікрофона і камери, повідомляє Mashable.
Про загрозу Apple уже розіслала екстрене попередження власникам iPhone.
Рекомендують оновити пристрої до останньої версії iOS, що має виправлення вразливості.
А тим, хто отримав попередження, слід активувати режим Lockdown Mode для додаткового захисту.
Раніше Apple звернулася до власників iPhone з терміновою заявою.