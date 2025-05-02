ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
316
Час на прочитання
1 хв

Дані власників iPhone у небезпеці: хакери атакують юзерів Applе

Apple розіслала екстрене попередження та поради з алгоритмом дій власникам iPhone.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
iPhone

iPhone

Дані власників iPhone у небезпеці. Хакери атакують юзерів Applе у понад 100 країнах.

Шпигунське ПЗ дозволяє шахраям отримувати доступ до особистої інфи, смс, мікрофона і камери, повідомляє Mashable.

Про загрозу Apple уже розіслала екстрене попередження власникам iPhone.

Рекомендують оновити пристрої до останньої версії iOS, що має виправлення вразливості.

А тим, хто отримав попередження, слід активувати режим Lockdown Mode для додаткового захисту.

Раніше Apple звернулася до власників iPhone з терміновою заявою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie