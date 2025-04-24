ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Хакери обкрадали банківські рахунки та криптогаманці: деталі оборудки

Реалізовано масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Хакери обкрадали банківські рахунки та криптогаманці: деталі оборудки

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Чехії викрила хакерів, які обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США. Встановлено особи двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

За даними відомства, фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США. Причому робили це за допомогою власноруч розробленого шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).

Як встановило розслідування, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з "вшитим" у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів своїх жертв.

"Після "зламу" вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах жертв, за допомогою яких викрадали кошти з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів потерпілих", — йдеться у повідомленні.

Крім того, фігуранти продавали власні програми на форумах хакерського спрямування, зокрема угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам. Під час обшуків у помешканнях фігурантів на території України та ЄС вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі із доказами злочинів.

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження або збут, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування триває, а фігурантам загрожує ув’язнення.

Раніше СБУ затримала двох зловмисників, які готували диверсію в прикордонних районах Сумської області.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie