Легенда "Лестера", який вигравав мегасенсаційне чемпіонство АПЛ, залишить клуб

Джеймі Варді / © Associated Press

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Форвард "Лестера" Джеймі Варді залишить клуб після завершення поточного сезону.

Про прийдешній відхід 38-річного гравця англійський клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Варді приєднався до "Лестера" 2012 року. Разом з командою він вийшов до АПЛ, а потім мегасенсаційно став чемпіоном Англії у сезоні-2015/16, виграв Кубок Англії-2020/21) та Суперкубок Англії-2021.

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Варді в чемпіонському сезоні "Лестера" став найкращим бомбардиром АПЛ (24 м'ячі) та був визнаний найкращим гравцем сезону Прем'єр-ліги.

У складі "лисиць" Джеймі сумарно провів 496 матчів, забив 198 голів і віддав 69 результативних передач.

Варді – найкращий голеадор "лисиць" в історії. Він також посідає 15-те місце в списку бомбардирів АПЛ усіх часів (143 голи).

Наразі "Лестер" з 18 очками після 33 матчів посідає передостаннє, 19-те місце в АПЛ і достроково втратив шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні.