"Турист" з Європи на службі РФ: СБУ викрила диверсанта на Буковині

Затриманий підозрюваний / © СБУ

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Служба безпеки України завершила розслідування справи про диверсії на залізницях Вінницької та Чернівецької областей. Агент РФ, який готував підрив військових ешелонів, тепер може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила СБУ.

У жовтні 2024 року Служба безпеки України затримала диверсанта, який готувався підірвати залізничну колію. Його метою було скинути вантажний потяг під укіс, щоб порушити логістичне постачання Збройних сил України на південному заході країни.

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Затриманий виявився громадянином однієї з європейських держав, який раніше навчався у російському військовому ВНЗ. Після повномасштабного вторгнення РФ він прибув до України під виглядом туриста, але насправді займався збором інформації про пересування військових ешелонів.

Щоб уникнути викриття, диверсант часто змінював місце проживання, проте СБУ змогла простежити його дії. Під час обшуку у нього виявили саморобний вибуховий пристрій і телефон з даними, які підтверджують зв’язки з російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану). Справа передана до суду — тепер диверсантові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві затримано російського шпигуна, який працював на відомій українській радіостанції.