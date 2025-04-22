Ксенія Мішина під час обстрілу Одеси опинилася в епіцентрі вибухів

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина в Одесі потрапила під ворожий обстріл.

Артистка з-за кордону повернулася до України. Наразі знаменитість перебуває в Одесі, куди вона прибула, аби взяти участь у зніманнях нової картини. Утім, перебування в місті виявилося не зовсім безпечним.

У ніч проти 22 квітня російські окупанти завдали масштабного удару по Одесі. Загарбники атакували місто ударними безпілотниками. Через ворожий обстріл в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, навчальні заклади та транспортні засоби.

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Як виявилося, Ксенія Мішина теж потрапила під ворожий обстріл. Зокрема, вона була на вулиці, коли почали лунати гучні вибухи. Акторка зізнається, що одразу ж побігла до укриття. За словами знаменитості, вона давно так не боялася.

Ксенія Мішина потрапила під обстріл в Одесі / © instagram.com/misha.k.ua

"30 "Шахедів"…Одеса. Бігли з усіх ніг…Давно не відчувала такого страху", - зізналась акторка.

Нагадаємо, нещодавно артистка Ольга Сумська розповідала, як потрапила під ворожий обстріл. Сталося це в Кам'янському, куди акторка приїхала з виставою.