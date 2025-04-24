Хакеры обворовывали банковские счета и криптокошельки: детали схемы

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СБУ совместно с Нацполицией и стражами порядка Чехии разоблачила хакеров, которые обворовывали банковские счета и криптогаманцы граждан ЕС и США. Установлены личности двух организаторов (разработчиков) и основных участников этой группы.

Об этом сообщает СБУ.

Детали дела

По данным ведомства, фигуранты угоняли персональные данные и грабили банковские счета и криптогаманцы граждан Евросоюза и США. При чем делали это с помощью собственноручно разработанного вредоносного программного обеспечения (ШПЗ).

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Как установило расследование, злоумышленники делали фишинговые рассылки электронных писем с "вшитым" в них ШПЗ, чтобы получить доступ к компьютерам своих жертв.

"После взлома они похищали личные данные пользователей, которые хранились на компьютерах жертв, с помощью которых похищали средства с электронных счетов и кошельков виртуальных активов потерпевших", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты продавали собственные программы на форумах хакерского толка, в том числе группировкам, подконтрольным российским спецслужбам. Во время обысков в помещениях фигурантов на территории Украины и ЕС изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, криптогаманцы и флеш-накопители с поличным.

Все участники сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Расследование продолжается, а фигурантам грозит заключение.

Ранее СБУ задержала двух злоумышленников, готовивших диверсию в приграничных районах Сумской области.