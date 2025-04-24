ВСУ начали использовать гаубицы времен Второй мировой: насколько они эффективны

Гаубица М114А1. Фото: mag_vodogray

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В сети появились кадры тренировок украинских артиллеристов с буксируемыми гаубицами М114А1 — оружием, созданным еще во время Второй мировой войны. Несмотря на свой возраст, могут быть полезными на современном поле боя.

Об этом сообщило издание Defense Express.

М114А1 разрабатывалась с 1939 по 1941 год, а производство продолжалось до 1953-го. В 2022 году Португалия передала Украине первые гаубицы этого типа, а в 2024-м Греция через Чехию отправила 70 единиц. Интересно, что сами греки получили их от США еще в 1951 году, а в 2012-м сняли с вооружения.

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Гаубица имеет калибр 155 мм, но короткий ствол (23-24,5 калибра), что ограничивает дальность стрельбы 14,6 км. Для сравнения, советская Д-20 (152 мм) стреляет на 17,4 км. Кроме того, скорострельность М114А1 — всего 2 выстрела/мин, что делает ее уязвимой для ударных БПЛА.

Однако как отмечают эксперты, М114А1 можно эффективно использовать, вкапывая в землю. Это позволяет вести огонь с более защищенных позиций, компенсируя недостаток дальности.

В 1980-х Дания, Нидерланды и Норвегия модернизировали M114, увеличив длину ствола до 39 калибров. Это позволило стрелять на 18-32 км в зависимости от снаряда. Однако украинские M114A1, судя по всему, остаются в оригинальной конфигурации — и вряд ли получат обновление.

Напомним, авиаэксперт указал на важную деталь сегодняшнего обстрела.