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Курс валют на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 25 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 1 копейку и составляет 41,68 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,68 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,41 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 (+2 коп.)
Напомним, курс валют продолжает создавать сюрпризы, но в этот раз приятные — после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару — спрос на него снижается.