Кремль / © Associated Press

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Россия пытается манипулировать в вопросе дискуссий о прекращении огня, а также взорвать партнерство Украины, Европы и Соединенных Штатов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российский диктатор Путин пытается манипулировать в вопросе прекращения огня в Украине, а также нарушить единство между Украиной, Европой и США по поводу 30-дневного перемирия.

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В отчете отмечается, что кремлевские чиновники в последнее время активизировали взаимодействие с западными медиа, пытаясь донести свои месседжи непосредственно в администрацию Дональда Трампа и американскую аудиторию. В частности, они стремятся представить условия капитуляции Украины, предложенные Москвой, якобы взвешенные и приемлемые.

Аналитики подчеркивают, что выступление Путина 11 мая и последние интервью спикера Кремля Дмитрия Пескова западным журналистам являются частью более широкой кампании по продвижению российских нарративов в западном информационном пространстве. Мероприятие по принятию кремлевских условий.

«Риторические заявления Путина — это попытка скрыть ограничение возможностей российских военных и отвлечь внимание от неспособности России добиться какого-либо значительного прогресса на поле боя за последние два года. Путин и другие кремлевские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, равносильных полной капитуляции Украины, и до сих пор отказываются рассматривать любое мирное соглашение, не отвечающее всем требованиям России. Кремль ошибочно изображает себя готовым к добросовестным переговорам с Украиной, продолжая атаковать на передовые украинские позиции и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы», — говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, как будет действовать Украина в случае отказа России от прекращения огня.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.