Кремль / © Associated Press

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Росія намагається маніпулювати у питанні дискусій щодо припинення вогню, а також підірвати партнерство України, Європи та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначають, що російський диктатор Путін намагається маніпулювати у питанні припинення вогню в Україні, а також порушити єдність між Україною, Європою та США щодо 30-денного перемирʼя.

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У звіті зазначається, що кремлівські посадовці останнім часом активізували взаємодію із західними медіа, намагаючись донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації Дональда Трампа та американської аудиторії. Зокрема, вони прагнуть представити умови капітуляції України, запропоновані Москвою, як нібито виважені та прийнятні.

Аналітики наголошують, що виступ Путіна 11 травня та останні інтерв’ю речника Кремля Дмитра Пєскова західним журналістам є частиною ширшої кампанії з просування російських наративів у західному інформаційному просторі. Мета цієї кампанії — переконати міжнародну спільноту в здатності Росії до повної військової перемоги над Україною та створити атмосферу страху, щоб схилити Україну і Захід до прийняття кремлівських умов.

«Риторичні заяви Путіна — це спроба приховати обмеження можливостей російських військових та відвернути увагу від нездатності Росії досягти будь-якого значного прогресу на полі бою протягом останніх двох років. Путін та інші кремлівські чиновники твердо дотримуються своїх воєнних цілей, які рівносильні повній капітуляції України, і досі відмовляються розглядати будь-яку мирну угоду, яка не відповідає всім вимогам Росії. Кремль хибно зображує себе готовим до добросовісних переговорів з Україною, продовжуючи атакувати на передові українські позиції та створюючи умови для подальшої військової агресії проти України та НАТО в найближчі роки», — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відповів, як діятиме Україна у разі відмови Росії від припинення вогню.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп закликав українську сторону «негайно погодитися» на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.