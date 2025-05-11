Скільки штурмових дій провела армія РФ під час так званого "перемир'я": дані DeepState

Перемир'я Путіна / © ТСН.ua

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Одностороннє перемир'я, оголошене Росією, не відбулося. На це вказують дані штурмових дій противника за період так званого "перемир'я" з 8 по 10 травня.

Про це пише DeepState.

Що відбувалося на фронті

За даними осінтерів, армія РФ провела 193 (8 травня), 196 (9 травня) та 161 (10 травня) штурмову дію. Для порівняння: за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир'я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва.

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“Незважаючи на це, американські партнери продовжують вірити в слова та дії росіян, що свідчить про проблеми як з розвідкою, так і адекватністю сприйняття реалій найбільшої з часів ДСВ війни у Європі”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що майже на всіх ділянках припинення вогню не було. Були одиничні випадки і все.

“Тому слова Путіна не варті навіть туалетного паперу”, — констатували у DeepState.

Раніше у Збройних силах України спростували інформацію про те, що їм було віддано наказ відкривати вогонь лише у відповідь, і наразі всі діють згідно з оперативною інформацією.

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